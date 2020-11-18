Иваново, 18 ноября 2020, 16:00 — REGNUM Деятельность преступной группы, причастной к организации на территории Ивановской области подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотических средств, пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального управления ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у подозреваемых было изъято готовое к реализации синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Оперативники также обнаружили химические реактивы, лабораторное оборудование и упаковочный материал.
«По оценкам специалистов, мощности ликвидированной сотрудниками УФСБ подпольной нарколаборатории позволяли производить более 10 кг синтетических наркотических средств ежемесячно», — уточнили в УФСБ.
Следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств. Подозреваемые задержаны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ ликвидировала аналогичную нарколабораторию во Владимирской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области ФСБ ликвидировала нарколабораторию