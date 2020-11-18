Найроби, , 15:58 — REGNUM Десять человек утонули и ещё столько же пропали без вести при опрокидывании лодки на озере Виктория в Кении. Об этом сообщает 18 ноября кенийская газета The Star.

Трагедия произошла поздно вечером 17 ноября. Лодка везла пассажиров из Кении в Уганду, на борту находились в основном торговцы овощами и фруктами. Они возвращались домой после работы на кенийских рынках.

Лодка, предположительно, опрокинулась из-за сильного ветра. Тела десяти человек уже извлекли из воды, сообщил начальник местного отделения полиции Фрэнсис Кули. Судьба ещё десяти человек неизвестна, поискам мешают плохая погода и сильный ветер.

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