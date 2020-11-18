Приштина, , 15:53 — REGNUM Бывший представитель «Освободительной армии Косово», а также бывший спикер парламента самопровозглашенного Косово Якуп Красничи был арестован и доставлен в Гаагу. Данную операцию провели польские полицейские, участвующие в Миссии ЕС в самопровозглашенной республике. Об этом передает официальный сайт польской полиции.

Трибунал по военным преступлениям в Косово, расположенный в Гааге, рассматривает предполагаемые преступления, совершенные в 1999—2000 годах членами «Освободительной армии Косово» против этнических меньшинств и политических противников. В число подозреваемых входит и Якуп Красничи.

Полицейские из Польши в настоящее время являются самой большой группой в Миссии ЕС в Косово, которая призвана поддерживать правопорядок в нестабильном регионе, а также оказывать содействие местным стражам порядка.