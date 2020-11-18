Белфаст, Великобритания, , 15:46 — REGNUM Правоохранительные органы Северной Ирландии арестовали мужчину, подозреваемого в причастности к серии взрывов в пабах Бирмингема, сообщает 18 ноября Sky News.

По данным телеканала, им оказался 65-летний мужчина, которого арестовали в Белфасте в соответствии с Законом о боробе с терроризмом. В его доме сотрудниками служб по борьбе с терроризмом проводится обыск, сам ожидает допроса.

Напомним, речь идет о взрывах, прогремевших 21 ноября 1974 года в двух пабах в Бирмингем «Малберри Буш» и «Тэвёрн ин зе Таун». В результате нападений погиб 21 человек, еще около 200 получили ранения. В террористическом акте обвинили членов Ирландской республиканской армии.