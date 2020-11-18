Камешково, Владимирская область, , 15:45 — REGNUM Во Владимирской области установлены подозреваемые, чьи действия привели к сходу с рельсов грузового поезда в Камешковском районе 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Днём 16 ноября на железнодорожных путях в месте, где позже с рельсов сошёл поезд, проводились ремонтные работы. Бригада при приближении поезда не успела подключить стрелку к приводу, из-за чего часть вагонов грузового поезда была переведена на другую железнодорожную ветку и сошла с рельсов. Сотрудники РЖД допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрания в отношении них мер пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из 64 вагонов-цистерн, в которых перевозили мазут, 35 сошли с рельсов, шесть из них разлились. Погиб дорожный мастер 1969 года рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: После железнодорожной аварии под Владимиром восстановлено движение