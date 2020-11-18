Москва, , 15:43 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему гендиректору НПЦ им. М. В. Хруничева Владимиру Нестерову в ущербе бюджету на 5,3 млрд рублей, сообщается 18 ноября на сайте СКР.

Следствие установило, что в 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества и Роскосмоса дал согласие американской компании на продажу акций предприятия «Локхид — Хруничев — Энергия» и «Интернэшнел лонч сервисез».

После этого, введя в заблуждение Росимущество и Роскосмос, Нестеров организовал покупку НПЦ им. М. В. Хруничева этих же акций у «Спейс транспорт инк» по завышенной стоимости за 321 млн долларов, или 7,5 млрд рублей.

«Таким образом, противоправными действиями Нестерова бюджету РФ был причинен значительный материальный ущерб в размере более 5,3 млрд рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, с 2007 по 2014 год Нестеров и бывший главбух предприятия Михаил Якушин инициировали заключение двух договоров на представление интересов Центра им. Хруничева в судах, а также оказание аудиторских услуг.

По одному из договоров федеральное предприятие переводило ежемесячно 22 тыс. евро, независимо от оказания услуг. При этом в самом Центре была собственная юридическая служба.