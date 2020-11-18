Ставрополь, , 15:42 — REGNUM Два самолета из Москвы 18 ноября не смогли совершить посадку в аэропорту Ставрополя из-за тумана. Один из бортов приземлился в Краснодаре, другой — в Минеральных Водах, пишет «Интерфакс».

Отметим, что метеоусловия осложняют работу воздушной гавани второй день подряд. Накануне из-за тумана в Ставрополе не смогли приземлиться три самолета из столицы, все сели в аэропорту «Минеральные Воды»

Сегодня на Ставрополье, помимо тумана, наблюдается сильный ветер и местами выпал снег. Непогода также осложнила обстановку на дорогах в регионе. По данным краевого управления ГИБДД, наиболее негативная ситуация складывается на дорогах в Арзгирском, Апанасенковском, Левокумском и Красногвардейском районах, Новоалександровском, Ипатовском и Благодарненском городских округах.

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