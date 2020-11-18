Москва, , 15:39 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» предъявила иск к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в течение 11 лет — с 2006 по 2017 год — Соловьев имел доход, который явно превышал его официальный заработок и скрывался от государства.

Бывший чиновник, его родственники и связанные с ними лица приобрели за указанный период 75 объектов — квартиры, дома, землю. При этом совместный доход их не превысил 24 млн рублей, а стоимость всей приобретенной недвижимости составила 169 млн рублей. Большая часть объектов принадлежит одной их дочерей Соловьева, которая, по данным ФНС России, доходов не имела.

«Через доверенных лиц он являлся собственником объекта незавершенного строительства в виде производственного здания ООО «Удмуртстальмост», а также доли данной организации в размере 30% уставного капитала» — отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, Соловьев участвовал в деятельности ООО «АБЗ Пойма», профинансировав ее на 39,5 млн рублей при официальном доходе в 19.2 млн рублей.

Иск направлен в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был задержан в апреле 2017 года. Установлено, что в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

14 октября Завьяловский районный суд Удмуртии назначил бывшему главе республики наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.

В ходе следствия был наложен арест на имущество бывшего чиновника — более 20 объектов недвижимости: жилые дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки. Арестованы также транспортные средства — автомобили, снегоходы. Кроме того, был наложен арест на доли участия в уставных капиталах организаций, денежные средства, слитки золота.

По запросу следствия был наложен арест на земельный участок и дом в Испании, оформленные на родственников Соловьева.

Читайте также: Опубликовано видео признания экс-главы Удмуртии во взятке