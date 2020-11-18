Махачкала, , 15:26 — REGNUM Подвальные помещения 11 домов и дворовая территория около 100 частных жилых домов подтоплено в поселке Турали в пригороде Махачкалы в результате повышения уровня воды на реке Черкесозень после дождей. В зоне подтопления частично оказались пять улиц, сообщили 18 ноября в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану.

В настоящее время проводятся работы по расчистке подмостовых пространств и ливневого стока, пожарно-спасательные подразделения занимаются откачкой воды. К аварийно-спасательным работам привлечено 42 человека и 16 единиц техники.

По данным ведомства, социально-значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. В результате происшествия пострадавших нет.

Между тем в Дагестане продолжается выпадение осадков, преимущественно по приморским и низменным районам. Помимо подтоплений территорий, происходят аварийные отключения энергоснабжения, без света остаются десятки тысяч человек.

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