Ишим, Тюменская область, , 15:03 — REGNUM Врачи больницы №4 города Ишима Тюменской области спасли 72-летнюю женщину, которую растерзал бык. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам родственников, бык гулял возле дома и напал на пенсионерку. Раненой женщине вовремя вызвали скорую помощь, которая оперативно приехала на вызов. Счёт жизни пострадавшей шёл на минуты.

Пациентка была в тяжелом состоянии, находилась в травматическом шоке. Дыхательная недостаточность была вызвана ранением лёгкого. Пострадавшей в реанимации провели дренирование плевральной полости, пояснила врач-хирург приемного отделения Виктория Саранчина.

За жизнь пострадавшей врачи-реаниматологи боролись трое суток.

«Сегодня пациентка в ясном сознании, она чувствует себя значительно лучше», — сообщил заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Колмаков. —

Женщину на данный момент перевели в хирургическое отделение, где ей предстоит длительный процесс восстановления.