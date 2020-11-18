Камешково, Владимирская область, , 14:49 — REGNUM Во Владимирской области на перегоне Новки-1 — Тереховицы движение поездов было открыто 17 ноября по двум главным путям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Пути восстанавливали после схода цистерн грузового поезда и локального разлива мазута, которое произошло 16 ноября. Разлив мазута локализовали, ликвидировали и организовали непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Было уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути.

Железнодорожное движение на пострадавшем участке было прервано почти на сутки. После ремонта путей поезда пригородного сообщения и дальнего следования на участке Ковров — Владимир пошли по расписанию.

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