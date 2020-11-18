Кировск, Ленинградская область, , 14:39 — REGNUM На Мурманском шоссе в Ленинградской области (федеральная трасса «Кола») в результате столкновения грузового автомобиля с иномаркой погибли два человека. По данному факту ведется проверка, сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 10:30 мск на 65 км Мурманского шоссе в Кировском районе Ленинградской области. Водитель грузового автомобиля Volvo совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением 22-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковой машины и 47-летняя пассажирка иномарки скончались на месте, еще один пассажир — 21-летний молодой человек — в тяжелом состоянии госпитализирован.

«Водитель «Вольво» не пострадал. По данному факту проводиться проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии», — отметили в ведомстве.

Напомним, это уже третья крупная авария на дорогах Ленобласти за 18 ноября. Ранее в результате столкновения автобуса с фурой в Лодейном Поле погиб один человек, 12 были госпитализированы.

Читайте также: После ДТП с автобусом в Ленобласти госпитализированы 12 человек

А в Тосненском районе на трассе «Россия» столкнулись три грузовика и микроавтобус, здесь обошлось без пострадавших.

Читайте также: Движение по федеральной трассе «Россия» в Москву восстановлено

Напомним, сегодня в регионе выпал снег. На его уборку вышли сотни единиц спецтехники.