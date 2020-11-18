Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM В Ленинградской области в связи с пандемией коронавируса и запретом на посещение пляжей, который действовал в весенне-летний период, спасатели зафиксировали сокращение количества происшествий на водных объектах региона — 116 против 143-х, произошедших за аналогичный период в 2019 году.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов.

Также в регионе за прошедшие месяцы удалось немного снизить количество погибших на воде — в текущем году утонули 104 человека, в том числе пять детей, за аналогичный период прошлого года погибли 109 человек, в том числе двое детей.

«Нам удалось сдержать и уменьшить гибель. Количество спасенных на водных объектах в этом году 45 человек», — уточнил чиновник.

При этом Корсунов отметил, что если бы в этом году не закрывали большинство пляжей в Ленобласти, количество погибших могло бы быть больше.

Он также напомнил, что 16 ноября в регионе завершен навигационный период маломерных судов. Сегодня за весь сезон надзорным органом было проведено 865 мероприятий по контролю на водных объектах, в том числе со спасателями 344. Было выявлено 1224 нарушения по различным статьям начиная от употребления спиртных напитков до незарегистрированных судов.

Напомним, что число ЧП на воде снизилось и в Петербурге.

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