Владикавказ, , 14:07 — REGNUM В Северной Осетии пойдет под суд 47-летний житель города Владикавказа. Его обвиняют в наезде на автомобиле на несовершеннолетнего велосипедиста, который в результате ДТП скончался, сообщили 18 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Происшествие произошло утром 25 июля 2020 года на улице Ленина в селении Чермен Пригородного района. Как оказалось, находившийся за рулем автомашины «Лада» водитель ехал с превышением скорости, к тому же он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сбитый им 11-летний ребенок получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.

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