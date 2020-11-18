Братск, Иркутская область, , 14:01 — REGNUM Мэр Братска (Иркутская область) Сергей Серебренников официально подтвердил, что заразился COVID-19. Об этом он написал в социальных сетях.

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«Нахожусь на амбулаторном лечении. Работаю дистанционно в режиме самоизоляции. Состояние стабильное. Спасибо всем, кто отправил добрые пожелания выздоровления! Берегите себя и своих близких! А всем кто болеет — скорейшего выздоровления!» — пожелал мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Серебренников накануне, 17 ноября, известил о том, что ушел в изоляцию из-за подозрений на заражение коронавирусом.

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По состоянию на 18 ноября общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 29 116 человек (+265 за последние сутки). Госпитализированы 4701 пациента (+171 за последние сутки). Выздоровели 23 579 пациентов (+916 за сутки).

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