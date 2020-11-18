Москва, , 13:58 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве и незаконном хранении оружия, сообщила 18 ноября заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов», — сказала она.

Его задержали по месту временного проживания. В жилье нашли предмет, схожий с оружием, — самодельный револьвер, изготовленный из охолощённого сигнального оружия. Также было найдено пять патронов, удостоверения и печати.

Сообщается, что стрельба в парке началась после словесного конфликта, в которой, по данным полиции, принял участие подозреваемый и двое прохожих.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Ему избрали меру пресечения в виде ареста.