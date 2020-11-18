Сана, , 13:33 — REGNUM Обстрелу со стороны неизвестных подверглись сотрудники мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в провинции Таиз в Йемене. Об этом 18 ноября сообщается на странице организации в соцсети Twitter.

«Организация Красного полумесяца ОАЭ осуждает нападение на ее медицинский персонал в деревне Яхталь в провинции Таиз, где по сотрудникам организации был открыт огонь», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указывается, что нападение на сотрудников организаций гуманитарного характера являются нарушением норм международного права. При этом о пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту нападения на работника скорой медицинской помощи.