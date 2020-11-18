Каракас, , 13:18 — REGNUM В результате вызванных прохождением ураганом «Йота» наводнений и оползней в карибском регионе погибли как минимум 12 человек. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Telesur TV со ссылкой на данные властей стран Центральной Америки и Колумбии.

Уточняется, что в Никарагуа от стихийного бедствия погибли шесть человек, ещё три человек погибли в Гондурасе и по одному в Сальвадоре, Колумбии и Панаме.

При этом указывается, что наводнениями и оползнями был нанесен серьезный ущерб жилому фонду и инфраструктуре на большой территории, а на колумбийском острове Провиденсия, находящемся на юго-западе Карибского моря, ураган «Йота» уничтожил 80% жилого фонда.

При этом отмечается, что страны Центральной Америки получили ущерб «катастрофического» уровня, размер которого пока ещё не определен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате вызванных ураганом «Йота» проливных дождей и связанных с ними наводнений и оползней на территории Никарагуа погибли как минимум шесть человек.