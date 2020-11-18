Лодейное Поле, Ленинградская область, , 13:25 — REGNUM После смертельного столкновения рейсового автобуса с фурой в Лодейном Поле (Ленинградская область) 12 человек госпитализированы. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

После ДТП с автобусом в Лодейном Поле госпитализированы 12 человек. Пресс-служба админитсрации Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на улице Железнодорожной около 10:40 часов столкнулись фура и городской автобус №10. В автобусе находились 15 пассажиров. В аварии погиб один человек, 12 человек госпитализированы в Лодейнопольскую больницу.

«Из-за погодных условий вылет службы санавиации оказался невозможным. По предварительным данным, в тяжелом состоянии одна из пострадавших, женщина находится в реанимации», — уточнили в областной администрации.

В Лодейнопольскую больницу направлены бригады скорой помощи из Тихвинской больницы, а также анестизиолог-реаниматолог и травматолог Ленинградской областной больницы.

Напомним, по факту ДТП в Лодейном Поле ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти начало проверку.

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