Томск, , 13:07 — REGNUM В департаменте здравоохранения Томской области прокомментировали выявление коронавируса у привитых медицинских работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, у врачей после вакцинации не успели выработаться антитела.

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Так, врачу городской больницы №3 вторая инъекция вакцины была сделана 5 ноября. Спустя девять дней ПЦР-тестирование дало положительный результат. Как отмечается, у неё «практически отсутствуют клинические проявления заболевания».

«С момента прививки до начала заболевания прошло менее 10 дней. В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медицинских работников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему», — отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента Римма Волошина.

По её словам, защищённым от коронавируса человек считается через три недели после получения второй прививки. В этот период им необходимо соблюдать все меры профилактики. При этом медработники всё это время продолжали работать, в том числе с больными COVID-19.

В оперштабе добавили, что заразившиеся медики чувствуют себя хорошо. Трое из них переносят заболевание в лёгкой форме или без симптомов, у двоих состояние среднетяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, первые 42 вакцины поступили в Томскую область в сентябре, а прививки начали ставить в начале октября. К настоящему времени диагноз подтвердился у пяти привитых медработников.

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