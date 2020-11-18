Пекин, , 13:05 — REGNUM Как минимум 34 человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в ресторане в городе Мило, расположенного в юго-восточной китайской провинций Хунань. Об этом 18 ноября сообщает газета Global Times.

Также указывается, что в настоящее время все пострадавшие в результате инцидента госпитализированы для оказания им медицинской помощи.

Кроме того, отмечается, что начато расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области в результате взрыва на судостроительном заводе пострадали четыре человека.