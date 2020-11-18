Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали любителя холодного оружия, который несколько дней назад тяжело ранил двоих мужчин и похитил телефоны потерпевших. О задержании подозреваемого 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранение мужчины, 1976 и 1968 года рождения, получили ночью 15 ноября у дома 33 по проспекту Ударников. Прибывшие на место полицейские установили, что в 00:15 во время внезапно возникшей ссоры их ударил ножом неизвестный светловолосый мужчина. Оба были госпитализированы с проникающим колото-резанным ранениями в тяжелом состоянии.

«После нанесение травм, злоумышленник, похитив мобильные телефоны потерпевших, скрылся в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой»)», — говорится в сообщении.

Задержать злоумышленника удалось 17 ноября около 16:27 мск в подъезде дома 29/1 по проспекту Наставников. Подозреваемым в нападении оказался 42-летний местный житель, увлекающийся холодным оружием.

Во время обысков его квартиры полицейские изъяли 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет похожий на пистолет, колодку и два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха и мобильный телефон.

«Изъятое направлено на исследование. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.