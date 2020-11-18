Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM Прокуратура Андижанской области Узбекистана возбудила уголовное дело после крупного пожара на оптовом продуктовом рынке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар начался 17 ноября в 21:15 (19:15 мск) в махалле (общине) Султанабад в Андижанском районе. Общая площадь пожара составила 692,9 квадратных метров. Общая сумма ущерба оценивается в 1 млрд сумов ($96 тыс.). О пострадавших не сообщается.

Напомним, 17 октября в Яшнабадском районе Ташкента на рынке «Янгиобод» произошел пожар. Причиной возгорания стал мусор, воспламенившийся на окраине рынка.

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