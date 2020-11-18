Махачкала, , 12:29 — REGNUM В Дагестане непогода не дает передышки жителям и сотрудникам электросетей. В пригородах Махачкалы и в самой столице, а также ряде районов, в том числе Дербентском и Кизлярском, в ночь на 18 ноября вновь произошли аварийные отключения электроэнергии.

Причиной стали ливневые дожди и сильный ветер, порывы которого достигали 20 м/с. С утра сотрудники компании «Россети» принялись восстанавливать электроснабжение потребителей.

«Ситуация осложняется подтоплением территории, а также большим количеством смежных сетевых объектов сторонних собственников. В филиале «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 16 ноября действует особый режим работы (ОРР)», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября из-за аварии на электросети было нарушено электроснабжение более 110 тыс. потребителей Дагестана. Жители одного из поселков — Кривая балка — даже вышли на акцию протеста из-за частых аварийных отключений света, перегородив федеральную трассу «Кавказ».