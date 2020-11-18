Ташкент, , 12:16 — REGNUM Высокая заболеваемость COVID-19 среди губернаторов российских регионов связана с особенностями работы. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, губернаторы и депутаты вынуждены контактировать с большим числом людей. «Они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сказала, что глава региона Владимир Сипягин госпитализирован с COVID-19. Петрова опровергла информацию о перевозке Сипягина в Москву.

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