Лодейное Поле, Ленинградская область, , 12:17 — REGNUM По факту смертельного ДТП с автобусом в городе Лодейное Поле Ленинградской области начата проверка. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 18 ноября в 10:32 мск на улице Железнодорожной в городе Лодейное Поле 39-летний водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, которые госпитализированы для оказания медицинской помощи. Один человек скончался от полученных травм на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии», — говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, в ДТП погибли два человека.

В связи со штормовым ветром и снегопадом на региональных дорогах Ленобласти сейчас работают почти 400 машин спецтехники.

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