Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В мошенничестве почти на 2 млн рублей подозревается житель Ростова-на-Дону. Он обманом завладел деньгами двух людей под предлогом продажи им квартир, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что застройщик с целью хищения денег граждан построил одноэтажное здание на улице Калиновской в Ростове-на-Дону. Разрешения на застройку он не имел. Через сайты о продаже квартир он заключил с двумя покупателями фиктивные сделки и похитил более 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».