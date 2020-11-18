Кызыл, , 11:37 — REGNUM 14 местным жителям предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в течении года с 21 ноября 2019 по 9 ноября 2020 года обвиняемые открыли четыре игорных заведения по разным адресам в Кызыле. Как отмечается, они при этом точно знали, что республика не входит в число игровых зон, созданных на территории России.

В ходе обыска по указанным адресам правоохранители нашли и изъяли компьютерную технику, сетевые устройства, документы, связанные с незаконной организацией игорной деятельности, а также деньги.

«В настоящее время в отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в ведомстве.

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