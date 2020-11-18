Тосно, Ленинградская область, , 11:39 — REGNUM В первый снежный день ноября в Ленинградской области произошло крупное ДТП, из-за которого движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в сторону Москвы перекрыто. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным, около 11 часов утра в среду на 602-м километре федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург в районе населённого пункта Трубников Бор произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении трех грузовых автомобилей и микроавтобуса.

«В связи с ДТП движение по федеральной дороге в сторону Москвы перекрыто», — заявили в ведомстве.