Боровск, Калужская область, , 11:34 — REGNUM В Калужской области по «горячим следам» за совершение преступления задержан житель Пермского края. 34-летний мужчина подозревается в покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Об этом 18 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков.

Место преступления. Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, днём 16 ноября 2020 года 19-летняя девушка шла на работу по территории одного из сельских поселений района. В это время на неё напал ранее не известный ей мужчина, который демонстрируя нож и высказывая угрозы убийством, отвел девушку на участок местности, заросший высокой травой, где попытался совершить её изнасилование. Однако, девушка активно сопротивлялась и довести свой преступный умысел до конца мужчине не удалось. Вечером того же дня нападавший был задержан правоохранителями. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление и прибывший в регион месяц назад житель Пермского края.

«Подозреваемый свою вину признал полностью. Органами следствия перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Дмитрий Анненков.

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