Красногорск, 18 ноября 2020, 11:31 — REGNUM Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом сообщил 18 ноября ТАСС источник в правоохранительных органах.
Сотрудники Следственного комитета РФ проводили с Куракиным следственные действия. Зампред правительства Подмосковья задержан, отметил источник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обысках у Куракина, которые проводили сотрудники ФСБ России. Следственные действия связаны с предыдущей работой Куракина в департаменте имущественных отношений Министерства обороны, сообщало издание «Коммерсантъ».