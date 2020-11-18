Лодейное Поле, Ленинградская область, , 11:28 — REGNUM В городе Лодейное Поле в Ленинградской области в результате ДТП с участием автобуса и фуры погиб один человек. Об этом 18 ноября сообщает региональный телеканал «78».

По предварительной информации, ДТП произошло на Железнодорожной улице. В результате столкновения рейсового автобуса №10 марки ПАЗ и фуры DAF погиб один человек, еще одного — 64-летнюю женщину — госпитализировали.

«В автобусе находились 15 человек — им пришлось эвакуироваться через запасной выход», — говорится в сообщении.

Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП погибла женщина около 50 лет, еще три человека пострадали.