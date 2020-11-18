Житомир, Украина, , 11:26 — REGNUM В селе Кореневка Житомирской области Украины полиция задержала бывшего участника вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом сообщило 18 ноября издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в местной полиции.

По их данным, инцидент произошёл утром, 18 ноября. Мужчина 1980 года рождения мог угрожать своей сожительнице гранатой. После переговоров с полицией он сдался. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве полицейский получил ранение в перестрелке с убегавшими злоумышленниками.

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