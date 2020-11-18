Казань, , 11:31 — REGNUM Жительница Приволжского района Казани обратилась с заявлением в полицию о привлечении неизвестных к уголовной ответственности. Как оказалось, 10 ноября ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Казани.

Лжесотрудник банка пояснил, что на банковские карты женщины идет атака и может быть произведен перевод на сумму в 200 тыс. рублей. Кроме этого, паспортные данные потерпевшей якобы переданы мошенникам и была оформлена заявка на кредит в размере 200 тыс. рублей. Затем звонивший перевел женщину на сотрудника службы безопасности, где ей пояснили, что нужно в отделении одного из банков оформить кредит и перезвонить на этот же номер. Доверчивая горожанка выполнила все условия и по дальнейшей рекомендации перевела деньги на указанный счет.

Днем, 11 ноября, женщина получила аналогичный звонок, и ей якобы сотрудник банка сообщил, что снова оформлена заявка на кредит в сумме 200 тыс. рублей, но уже в другом банковском учреждении. Далее звонивший перевел пострадавшую на другого сотрудника. Он настойчиво рекомендовал «обезопасить» сбережения и взять кредит на сумму в 300 тыс. рублей. Девушка смогла получить 246 тыс. рублей и перевела их на указанный счет. Спустя какое-то время ей снова позвонили под таким же предлогом. В банке женщине отказали в кредите. Девушка перезвонила незнакомцам и сообщила об отказе в кредите, злоумышленники перестали выходить на связь.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 74-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности неустановленного лица, который путем мошенничества завладел его денежными средствами в сумме 3, 25 млн рублей.

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