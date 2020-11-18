Москва, , 10:58 — REGNUM По сообщениям СМИ. на прошедшей неделе так называемый профсоюз «Альянс врачей» устроил провокацию в роддоме в Вологде, подвергнув угрозе здоровье пациенток, новорожденных детей и персонала, сообщает сетевое издание Nation News.

Организатором новой провокации была глава альянса Анастасия Васильева, личный офтальмолог блогера Алексея Навального. Акция проводилось под видом «передачи СИЗ» и «профсоюзного контроля».

Главврач роддома Марина Курапова позже пожаловалась, что незваные гости устроили скандал, вели себя вызывающе и нагло, а также сами нарушали требования к посещению лечебных учреждений во время пандемии. Только после вызова Росгвардии соратники Анастасии Васильевой спешно покинули роддом, а потом их задержали.

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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова считает, что действия «Альянса врачей» в вологодском роддоме были неуместны.

«Давайте начнем с того, что разного рода якобы профсоюзные проверки проводит. например, и «Альянс учителей», в организации которого Анастасия Васильева также принимала участие. Они «проверяли» в Санкт-Петербурге детский сад, проверяли там педагогов и детей, снимали все на телефон без разрешения кого бы то ни было. Это очень неприятная, пугающая форма. Как обычно происходит общественная проверка? Во-первых, мы должны уведомить учреждение, которое намерены проверить — хотя бы за день. Мы должны предупредить людей, что мы приходим, что мы будем делать и что проверять, в каком составе мы придем. Все эти факторы должны присутствовать в уведомлении, то является правилом хорошего тона. Люди могут быть чем-то заняты, им может быть просто не до тебя. Тем более, что сейчас происходит вся эта история с COVID-19. Сейчас очень жесткие условия посещения любых медицинских учреждений, в том числе и родильных домов», — рассказала Юлия Зимова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Да и вообще, проверок в больницах хватает. Сам «Альянс врачей» не так давно веерно рассылал большое количество жалоб в прокуратуру на разные клиники, инициируя проверки. Мало того, что в стране COVID-19, и естественны проверки по СИЗам, например. Но сейчас самое главное, чтобы врачи правильно лечили людей, потому что постоянно меняются протоколы, схемы лечения, условия труда. Но провоцировать лишние проверки, это, на мой взгляд, слишком. Мало того, что «Альянс врачей» инициирует проверки своими письмами, они еще и сами приходят, отвлекая людей от работы. Не говоря о том, что, помимо всего, это еще и риски. И, конечно, помеха для работы врачей», — подчеркнула член ОП РФ.