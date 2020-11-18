Асекеевский район, Оренбургская область, , 10:52 — REGNUM В Асекеевском районе Оренбургской области 18 ноября столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли два человека, один госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Участник смертельного ДТП УМВД по Оренбургской области

Смертельная авария произошла на 11-м километре трассы Курбанай — Троицкое на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Водитель машины «УАЗ-39 629» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-210 740», который следовал по главной дороге. От удара легковой автомобиль съехал в кювет, а «УАЗ» врезался в стойку дорожного знака.

Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомобиля «Лада» доставлен в больницу. По факту ДТП полиция проводит проверку.