Париж, , 10:47 — REGNUM В Париже полицейские после столкновений на акции протеста 17 ноября применили слезоточивый газ и водомёты, передаёт телеканал BFMTV.

Отмечается, что акция протеста против закона о «глобальной безопасности» прошла 17 ноября около здания Национального собрания республики, в ней приняли участие несколько сотен человек.

В конце акции произошли столкновения с полицейскими, в ответ правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Были задержаны несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября депутаты Национального собрания внесли на рассмотрение законопроект о запрете недружественного использования фотографий полицейских и открытого обвинения их в «преступлении» при использовании слезоточивого газа во время разгона протестов.

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