Владивосток, , 10:50 — REGNUM Приморский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя села Чугуевка, который облил строительным лаком незнакомого мужчину и поджёг его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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В ходе следствия было установлено, что в мае подсудимый встретил на проселочной дороге мужчину, который вдыхал из пакета пары строительного лака. Испытывая неприязненное отношение к таким лицам, фигурант находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил его убить.

«Подняв с земли бутылку с лаком, он облил им потерпевшего, зажёг спичку и бросил в него. Смерть потерпевшего наступила в результате ожогового шока тяжёлой степени в результате термического ожога пламенем около 90% поверхности тела», — пояснили в прокуратуре.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, признал подсудимого за убийство с особой жестокостью виновным, и назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми избрана мера пресечения в отношении местного жителя, который задержан по подозрению в убийстве 58-летней матери. Мужчина заключен под стражу.