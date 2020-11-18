Махачкала, , 10:37 — REGNUM Дожди привели к подъему воды в реке Черкесозень в Махачкале, в результате чего в пригородном поселке Турали оказались частично подтоплены несколько улиц и приусадебных участков. Жилые дома не пострадали, сообщили 18 ноября в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, в зону подтопления попадают 46 домов по четырем улицам поселка. В них проживают 138 человек, в том числе 46 детей.

«Частично подтоплено две улицы. По предварительной информации, имеются подтопления приусадебных участков. Подтопленных жилых помещений и разрушений домов нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают. В результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за дождей и ветра в течение последних нескольких дней в Дагестане также происходили массовые отключения электричества. В частности, жители поселка Турали накануне вечером после трех дней без света вышли на митинг. В мэрии Махачкалы заверили, что проблема с электроснабжением поселения решается, и бригады электриков будут работать до их полного устранения.