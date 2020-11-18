Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет участковый, обвиняемый в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в апреле 2020 года сотрудник участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Ростову-на-Дону избил мужчину, в отношении которого проводил процессуальную проверку. Сотрудник правоохранительных органов доставил подозреваемого в отдел полиции, где побои продолжились.

Материалы уголовного дела переданы в суд.