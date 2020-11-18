Благовещенск, , 10:13 — REGNUM После ЧП на амурском судостроительном заводе, в результате которого пострадали четыре человека, прокуратура Благовещенска начала проверку. На место происшествия выехал и.о. прокурора Александр Михалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Проверка по факту хлопка в одном из помещений судостроительного завода проводится совместно с Благовещенской транспортной прокуратурой. Будут также привлечены специалисты трудинспекции.

«В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению законодательства об охране труда», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в результате взрыва на судостроительном заводе пострадали четыре человека, об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Василий Орлов. Изначально было известно о троих пострадавших от хлопка, который произошёл при проведении лакокрасочных работ.