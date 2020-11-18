Москва, , 10:02 — REGNUM Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов по делу о драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве, выпущен на свободу.

«Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую всё, что произошло между мной и Харитоновым», — сообщил ТАСС Яндаев.

Как сообщало ИА REGNUM, драка с участием Яндиева, Харитонова и Абдо произошла 13 ноября в московском спорткомплексе «Лужники». Харитонов в результате попал в больницу с серьёзными травмами головы, Абдо получил перелом носа. Яндиева задержали, против него возбудили два уголовных дела об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

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