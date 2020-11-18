Астрахань, 18 ноября 2020, 09:56 — REGNUM В аэропорту Астрахани совершил внеплановую посадку самолет, летевший из Грозного. Инцидент произошел накануне, 17 ноября, около 18:00 мск, сообщили в МЧС по региону.
«Самолет рейса Грозный — Москва сел в нашем аэропорту. Посадка произошла в штатном режиме без погибших и пострадавших», — цитирует представителя спасательного ведомства «Интерфакс».
По данным информагентства, экипаж авиалайнера совершил экстренную посадку из-за проблем в двигательном отсеке.
Стоит отметить, что на сайте МЧС информации о экстренной посадке самолета из Чечни нет. Не сообщается об инциденте и на сайте аэропорта Астрахани. Судя по расписанию аэропорта «Грозный Северный», в это время авиарейс могли выполнять компании «Аэрофлот» или «ЮТэйр»