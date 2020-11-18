Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В Петербурге неадекватный мужчина напал с ножом на полицейского, который был вынужден применить оружие на поражение. Нападавший обезврежен и находится в больнице. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на одного из сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга было совершено утром 14 ноября. Полицейские прибыли на вызов очевидцев, которые сообщили, что по проспекту Энергетиков ходит мужчина и размахивает ножом.

Сотрудники ППС пытались утихомирить гражданина, однако тот не отреагировал, а накинулся на одного из представителей правопорядка. В результате чего сотрудник полиции применил табельное оружие и обезвредил агрессора.

«В настоящее время мужчина с огнестрельными ранениями находится под охраной в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь», — отметили в ведомстве.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст. 213, ч.1 ст. 318 УК РФ («Хулиганство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).