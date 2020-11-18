Тайбэй, , 09:50 — REGNUM Полеты истребителей F-16 ВВС Тайваня приостановлены для проведения проверки после того, как 17 ноября с одним из самолетов была потеряна связь и ни машина, ни пилот, до настоящего времени не найдены. Об этом 18 ноября сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

Уточняется, что поисково-спасательная операция по поиску пропавшего истребителя F-16 ВВС Тайваня и его пилота продолжается.

«Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки», — приводит агентство слова главы администрации острова Цай Инвэнь.

Также она дала распоряжение о том, чтобы причины произошедшего были тщательным образом расследованы.

Отметим, тайваньский истребитель F-16 пропал с экранов радаров вечером 17 ноября возле восточного побережья остров, после того, как совершил взлет с авиабазы в уезде Хуалянь для проведения тренировочного полета. При этом в общей сложности с 1997 года на Тайване было зафиксировано семь аварий с участием данных истребителей.