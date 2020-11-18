Манагуа , , 09:39 — REGNUM В результате наводнений и оползней, вызванных дождями, которые принёс ураган «Йота», погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом заявила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо.

По её словам, двое человек погибли 16 ноября, ещё четверо — 17 ноября. Среди погибших есть двое детей — они утонули в реке, которая находилась неподалёку от их жилищ.

«Опасность не миновала, ураган покинул территорию [страны], но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается», — цитирует Мурильо издание La Prensa.

Вице-президент Никарагуа также заявила о «катастрофическом ущербе», масштабы которого ещё только предстоит выяснить, и отметила, что из наиболее опасных районов эвакуированы около 63 тысяч человек, которые разместились во временных центрах содержания.