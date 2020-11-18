Благовещенск, , 09:37 — REGNUM В Амурской области в результате взрыва на судостроительном заводе пострадали четыре человека, об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Василий Орлов.

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Изначально было известно о троих пострадавших от хлопка, который произошёл при проведении лакокрасочных работ.

Позже глава области сообщил, что по состоянию на 14:50 по местному времени пострадали четыре человека. Один из них от госпитализации отказался. Двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на амурском судостроительном заводе 18 ноября прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Подобное ЧП уже не первое на судостроительном заводе Приамурья. Как рассказал губернатор области Василий Орлов, это второй подобный случай за последние пять лет.