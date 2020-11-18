Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области на пешеходном переходе сбил девятилетний ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на пересечении улиц Советская и Комарова. При осуществлении маневра поворота направо водитель иномарки не уступил дорогу мальчику, который двигался по регулируемому пешеходному переходу.

Школьнику потребовалась медпомощь в лечебном учреждении. По факту ДТП, в котором пострадал ребенок, полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.