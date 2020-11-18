Манагуа , , 09:04 — REGNUM В результате вызванных ураганом «Йота» проливных дождей и связанных с ними наводнений и оползней на территории Никарагуа погибли как минимум шесть человек. Об этом 18 ноября сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо, ее слова приводит газета La Prensa.

Как рассказала вице-президент, два человека погибли в результате стихийного бедствия 16 ноября и ещё четверо — 17 ноября. Также она уточнила, что двое из числа погибших — дети, утонувшие в разлившейся от проливных дождей реке, которая протекает около их жилища.

«Опасность не миновала, ураган покинул территорию (страны), однако дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается», — заявила Мурильо.

Также она отметила, что стихией нанесен «катастрофический ущерб», масштабы которого пока еще предстоит определить. При этом известно, что из опасных районов проведена эвакуация 63 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жилищный фонд острова Провиденсия (Колумбия) практически на 80% оказался уничтожен ураганом «Йота».