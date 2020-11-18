Кызыл, , 09:02 — REGNUM В столице Тувы Кызыле правоохранители задержали водителя, скрывшегося с места аварии со смертельным исходом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, полицейским помогли неравнодушные граждане.

Авария произошла вечером 13 ноября. Водитель автомобиля ВАЗ-21 144, пытаясь обогнать впереди едущую машину выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов, стоявших на обочине. Ими оказались мать и дочь 50 и 12 лет. Виновник происшествия попытался скрыться.

Очевидцы, как отмечается, увидев это позвали на помощь других водителей и начали преследование. Ориентировку на автомобиль виновника дал водитель такси, пожелавший остаться неизвестным. Благодаря этой информации сбежавшего удалось найти «по горячим следам».

«Проведенное освидетельствование задержанного водителя на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер 6810» показало наличие 0,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Между тем, неравнодушные очевидцы происшествия будут награждены на содействие полиции и активное проявление гражданской позиции.